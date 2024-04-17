مزارعو الوادي الجديد: حصاد القمح يوم عيد لأهالي الواحات وإنتاجنا زاد بدعم الحكومة

تتزين مزارع الوادي الجديد بالذهب الأصفر خلال موسم حصاد القمح الذي ينتظرة الفلاح المصري من العام للعام لما يدره من خير وفير على الفلاحين والمزارعين بعد بيعه، ويعتبر محصول القمح المحصول الاستراتيجي المهم والأول من محاصيل الحبوب ﺍﻟﻐﺫﺍئية ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍلاستراتيجية ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭية ﻭﺍﻟﺫﻱ تضعة ﺍﻟسياسات ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩية ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠى ﻗﺎئمة ﺃﻭلوياتها عند التخطيط في الإنتاج الزراعي، فهو المصدر الرئيسي لصناعة الخبز من الدقيق الأبيض والذي يعد الغذاء الأساسي لجميع فئات الشعب.

أكد ناصر سيد سليمان أحد المستثمرين والمهتمين بالزراعة في الوادي الجديد، أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي نعتبرها هنا في واحات الوادي الجديد الحصن الحصين للبيوت الواحاتية التي تؤمن البيت طوال السنه عند توافرها، فلا يخلو منزل في الواحات من محصول القمح الذي يستخدمه في تصنيع الخبز البلدي وبعض المخبوزات والمعجنات الأساسية للمنزل في الواحات.

وأضاف سليمان أن موسم الحصاد دائما يعتبر عيد فرحه للمزارعين عند الحصاد فهو يجني تعب وسهر 6 أشهر من العناية والري لخروج المحصول في النهاية بأعلى إنتاجية لبيع الفائض عن حاجته للجمعيات الزراعية والتموين للاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر، ويحرص مزارعي الوادي الجديد خلال الزراعة زيادة المساحات المنزرعة بالقمح كل عام لما يدخره من اموال ومكاسب تضاهي المصروفات التي يتكبدها المزارع طوال فترة الزراعة.

وأكد ناصر سيد أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الداعم الاول للتوسع الزراعي في واحات الوادي الجديد، حيث وصلت المساحات المنزرعة بالاقماح هذا العام إلي 330 ألف فدان بزيادة 10 فدان عن العام الماضي وتتصدر منطقة شرق العوينات أكثر المناطق المنزرعة بمحصول القمح خيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 192 ألف 722 فدانا.

وثمن سليمان دور مديرية الزراعة تحت قيادة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بعد توفير الأسمدة الكيماوية أثناء عمليات الزراعة وتوفير كميات التقاوي اللازمة للزراعة بداية الموسم، وكذلك توجيه مراكز الإرشاد بكافة المراكز والقرى بمتابعة مزارع القمح أولا بأول من خلال فرق تجوب مزارع القمح وتوجيه المزارعين بمقاومة الحشائش والآفات التي تواجه هذا المحصول المهم، وكذلك مديريات التموين المسؤلة عن استلام المحصول وجاهزية الصوامع لاستقبال المحصول.

وقد وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

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