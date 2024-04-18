الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة ضمن برنامج التوعية التثقيفية (صور)

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة

شهد مركز شباب النهضة بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار يومين، ضمن برنامج ثقافي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ابتسام عبدالمريد، مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وماهر كامل مدير قصر ثقافة موط.

وتضمن اليوم الأول لقاء بعنوان "أهم إنجازات الدولة المصرية" تحدث خلاله عصام الدين كمال - رئيس قرية النهضة، عن الطفرة التي حدثت خلال العشرة سنوات الأخيرة في المجالات كافة، والتي تعكس مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي، ثم توالت الفقرات الفنية وتضمنت اكتشاف مواهب في مجالات الشعر والغناء والتمثيل والإنشاد الديني، بجانب ورشة تنفيذ حقائب بالشبك للفنانة نسمة رضا.

واختتم اليوم مع باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور قدمتها فرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة، نالت إعجاب الجمهور.

وشهد اليوم الثاني أمس الأربعاء عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد.

وأقيم لقاء بعنوان "مسيرة التنمية الشاملة" تحدث خلاله أحمد جمال عن دور الشباب في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قوية بسواعد أبنائها.

كما شهد اليوم فقرة اكتشاف مواهب، واستكمال ورشة الأشغال اليدوية، فيما توافد الرواد على معرض الكتاب الخاص بإصدارات هيئة قصور الثقافة والذي يتضمن كتبا في مختلف المجالات بأسعار مخفضة للجمهور.

وجاء الختام مع عرض فني من التراث الواحاتي لفرقة الخارجة للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الله، بجانب رقصة التنورة الصوفية للفنان أحمد الأسيوطي.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات البرنامج الثقافي حتى غدا الجمعة، وذلك استكمالا لخطط التوعية التثقيفية التي تتبناها قصور الثقافة لنشر القيم الإيجابية ومجابهة العنف والتطرف، والوصول بالخدمات الثقافية للقرى والمناطق الحدودية والنائية.

فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة

فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
فعاليات قصور الثقافة بالفرافرة
مركز شباب النهضة بالفرافرة الوادي الجديد الفعاليات الثقافية والفنية قصور الثقافة مسيرة التنمية الشاملة فرقة التلقائيين للفن الشعبي تحقيق أهداف التنمية المستدامة

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