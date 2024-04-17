الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"تعليم الوادي الجديد" تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثان للعام الدراسى 2023 _ 2024، لصفوف النقل الرابع الابتدائى حتى الثاني الثانوي "عام وفني".

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.


 تعليم الوادى الجديد يتصدر الجمهورية بـ7 مراكز متقدمة


على جانب آخر، أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، نجاح تعليم المحافظة فى حصد 7 مراكز جمهوريه بمسابقات الصحافة المدرسية للعام الدراسى 2023_ 2024 وفق خطة العمل التي نفذها توجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية وتوجيه الأوائل بالإدارات التعليمية المختلفة ضمن الإنجازات التي يشهدها قطاع تعليم المحافظة.


وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه وفق النتائج الواردة بالنسبة مسابقة الإذاعة المدرسية، فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية مدرسة قسطل والعوينى الإعدادية ببلاط المرحلة الإعدادية، والمركز الثانى على مستوى الجمهورية  مدرسة تنيدة الثانوية ببلاط المرحلة الثانوية، والمركز الرابع على مستوى الجمهورية مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات بالداخلة التعليم الفنى.

وكيل التعليم الوادي الجديد اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الشهادة الإعدادية مدارس الأمل للصم وضعاف السمع فصول المكفوفين

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