الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وفاة شخص وإصابة أخر في حادث تصادم بالوادي الجديد

جثة
جثة

لقي شخص مصرعة وأصيب أخر في حادث تصادم شاحنة نقل "تريلا" مع تروسيكل بمدينة بلاط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف ونقل المصاب لمستشفي بلاط المركزي، ونقل المتوفي لمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من إجراءات النيابة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم شاحنة نقل "تريلا" مع تروسيكل أمام مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة بلاط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفى بلاط المركزي، ونقل المتوفى لمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من إجراءات النيابة.

وتبين وفاة عبد المحسن عمر عبد المحسن، 43 عامًا من محافظة أسيوط ومقيم بمركز بلاط، وإصابة إبراهيم حسن بخيت، 30 عامًا ومقيم بمركز بلاط والذي تم نقلة على المستشفى مباشرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 4 أشخاص منذ قليل بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "باريس – شرق العوينات"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " باريس – شرق العوينات" بعد قرية الثمانين بـ20 كم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من عبد الرحيم مصطفى قاسم، 47 عامًا من محافظة الأقصر، كمال أبو الحجاج محمود، 32 عامًا، من الأقصر، سيد حسن، 35 عامًا من الأقصر، أحمد إبراهيم الخضري، 46 عامًا من الأقصر.

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