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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

حادث
حادث

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة مع دراجة نارية على طريق الداخلة غرب الموهوب بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء.
كان ورد إخطار لمدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الداخلة غرب الموهوب.

وأسفر عن وفاة خالد محمد محمد السيد 55 سنة من سوهاج ومقيم بقرية القصر، وإصابة محمود عامر يوسف 36 سنة من محافظة المنوفية، ومحمود مالك 35 سنة من طنطا.

وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العامن وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد حادث تصادم وفاة مستشفى الداخلة العام طريق الداخلة

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