الإسكان تطرح أراضى ومحلات ووحدات للبيع بالمزاد: "ضمنها أول مركز تجارى معلق"

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح قطع أراض خدمية بأماكن مميزة، للبيع بالمزاد العلني، وذلك في عدد من المناطق الجديدة المميزة، تشمل، مناطق (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة 6 أكتوبر- لؤلؤة بدر - لؤلؤة العاشر من رمضان - لؤلؤة بني سويف الجديدة - لؤلؤة برج العرب بالإسكندرية - لؤلؤة المنيا الجديدة).

وتشمل الأراضي المطروحة أراضي لمستشفيات، ومباني إدارية، ومباني تجارية، ومولا تجاريا، وتتراوح مساحات الأراضي 13789 مترا مربعا.

كما أعلن اللواء البارودي عن طرح عدد من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية، بعدد من مشروعات الهيئة المختلفة، للبيع بالمزاد العلني، خلال الفترة القادمة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الطروحات إلى توفير فرص استثمارية مميزة للمستثمرين، وتنشيط حركة التداول العقاري، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

ويعد مشروع لؤلؤة بورسعيد صرحًا سكنيًا وتجاريًا كبيرًا ومتكاملًا، ينبثق من خلاله مشروعات تعاونية واستثمارية، حيث تم دعم الوحدات السكنية التعاونية من عائد بيع الوحدات الاستثمارية بالمشروع بهدف تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

طرح أول مركز تجارى معلق فى مصر

ويتضمن مشروع لؤلؤة بورسعيد طرح أول مركز تجارى معلق فى مصر، يحتوى على العديد من المطاعم والكافيهات ودور السينما ومنطقة ترفيهية للأطفال، وكثير من الأنشطة الترفيهية التى تعيد الحركة التجارية لمحافظة بورسعيد؛ باعتبارها علامة من أبرز علامات عالم التبادل التجاري فى مصر، وذلك على غرار طرح 16 وحدة إدارية بالمبانى الإدارية المجاورة للمول، بالإضافة إلى مبنى جراج سيارات متعدد الطوابق لأول مرة ببورسعيد، علاوة على عدد 15 محلًا تجاريًا متميزا في موقعي ناصر والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ٩ وحدات سكنية استثمارية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في مشروعاتها، وتوفير فرص للمستثمرين والمواطنين للحصول على وحدات سكنية وتجارية وإدارية في مواقع متميزة، حيث تهدف الوحدات المعروضة إلى تلبية احتياجات الجمهور وتوفير بيئة مثالية للسكن والأعمال التجارية والإدارية.