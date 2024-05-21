بايدن: ما ترتكبه إسرائيل فى قطاع غزة ليس حرب إبادة جماعية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، إن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة ليس حرب إبادة جماعية، واصفا طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بـ "أمر شائن".

وأضاف بايدن في بيان: "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحماس".

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.