"رنجة فاسدة" تصطاد 17 عاملاً زراعيًا في الوادي الجديد

أصيب 17 عاملًا زراعيًا بتسمم غذائي في منطقة سهل بركة، التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بتسمم غذائي مستشفى الفرافرة المركزي التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

وتبين إصابة 17 عاملًا زراعيًا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة من "السمك والرنجة" داخل مزرعة تابعة لشركة استثمارية بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة.

وتبين إصابة كلا من مينا أمجد نجيب يعاني، 20 عاما، حسن عمر محمد، 28 عاما، عبد الكريم عبد الحميد نور، 37 عاما، محمد مصطفى محمد، 25 عاما، عماد السعيد شرف 45 عاما، روماريو جرجس صادق، 29 عاما، سمعان رأفت رفعت، 20 عاما، موسى صادق عبد الله، 45 عاما، عصام ضاحي إبراهيم، 27 عاما، أبنوب فتحي فائق، 15 عاما، صموئيل هاني بطرس، 32 عاما، كيرلس رزق، 25 عاما، مايكل ناجي عصمت، 32 عاما، هاشم حمود علي، 36 عاما، كرولس عدلي بشير، 21 عاما، ملاك البدري بشير، 21 عاما، فتحي فائق يوسف، 40 عاما.

تم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحسنت الحالة الصحية لـ 14 مصابًا فيما جاري استكمال العلاج لـ3 حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية.