في ثان أيام الموسم.. توريد 950 طن قمح بصوامع الوادي الجديد

أكد الدكتور مجدي المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انه خلال يومين من انطلاق موسم حصاد القمح، تم توريد 950 طن من الاقماح بصوامع الوادي الجديد.

وأضاف “المرسي” أنه تم استلام 470 طن من محصول القمح بصوامع مركز الخارجة، واستلام 480 طن من الاقماح بصوامع شرق العوينات، بإجمالي 950 طن خلال يومين من بدء موسم الحصاد الذي تشهده المحافظة بكافة مراكزها.

واوضح المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن صوامع الغلال ونقاط استلام محصول القمح بالوادي الجديد يواصلان استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث تم توريد نحو 950 طن قمح في أول يومين من بدء استلام المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبا للفدان.



موسم حصاد القمح 2024

وشهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد شهد موسم حصاد محصول القمح بإحدى المزارع بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة، يرافقهما على مساحة إجمالية تبلغ ٣٢٨ ألف فدان، يرافقهما الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد “الزملوط” على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسيرإجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة من المحصول الإستراتيجي هذا العام بلغت ٣٢٨ ألف فدان، بزيادة قدرها ٨ آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية ١٧طن/الفدان، مثمنًا جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة.

كما أشار إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ ٧٠ طنًا بنقاط الاستلام التي تضم صومعة شرق العوينات وسعتها ٦٠ ألف طن، وصومعة الخارجة سعة ٤٥ ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها ٧٠٠ طن، وشونة الفرافرة وسعتها ٧٠٠ طن ايضًا، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، موجهًا بمتابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون؛ للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.