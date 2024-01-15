الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتابع سير امتحانات نصف العام

وكيل التعليم يتابع
وكيل التعليم يتابع الامتحانات من غرفة العمليات

استأنفت غرفة عمليات قطاع تعليم الوادى الجديد، برئاسة المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالمحافظة، المنعقدة منذ الصباح الباكر أعمالها فى متابعة امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

وعبر شبكة الفيديو "كونفرانس" هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، لمتابعة سير منظومة العمل.

واطمأن وكيل التعليم على انتظام دخول الطلاب فى جميع الإدارات التعليمية داخل لجان سير الامتحانات وتوزيع أوراق الأسئلة للطلاب وفق المواعيد المقررة، مشيدًا بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية، من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أي قلق أو توتر.

وتنتهي، اليوم الإثنين، امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، بمادتي المهارات والتكنولوجيا بجميع مدارس الوادي الجديد.

بدء امتحانات الأول والثاني الثانوي العام

فيما بدأت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أمس، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى ورقيًا بدلًا من إجرائها إلكترونيًا، لحين تدريب الطلاب على منظومة التابلت الإلكتروني.

هذا وقد عقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، في وقت سابق، لقاءً موسعًا وقيادات تعليم المحافظة، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، إدارات (التعليم الثانوى- مركز التطوير- الأمن- المكتب الفنى- العلاقات العامة).

تعليم الوادي الجديد شبكة الفيديو كونفرانس غرف العمليات الامتحانات سير منظومة العمل

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