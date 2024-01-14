فى يومها الأول.. وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

انطلقت امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، اليوم الأحد، بمدارس التعليم الثانوى فى الوادي الجديد، واستقبلت مدارس التعليم الثانوى بالمحافظة نحو 3651 طالبا وطالبة لآداء الامتحانات، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرستى نجيب محفوظ الثانوية للبنات والسادات الثانوية

وأجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرستى نجيب محفوظ الثانوية للبنات والسادات الثانوية العسكرية يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالخارجة.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على إجراء امتحانات الصف الأول ورقيا والصف الثانى إلكترونيا، ووجه بتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب حتى يتسنى لهم آداء الامتحان بعيد عن أى قلق



التشديد على الالتزام بالتعليمات وحظر التليفونات الذكية للطلاب والمعلمين

وشدد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على الالتزام بالتعليمات وحظر التليفونات الذكية للطلاب والمعلمين ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ اللازم نحوه وفق القوانين المنظمة للعمل

وكان المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، قد صرح بانتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام والتي سوف تبدأ غدًا الاحد وسط اجراءات مشددة.

ووجه وكيل التعليم، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب، مع التصدي لمحاولات الغش وتطبيق القانون بحزم على أي مخالفات ترتكب أثناء سير الامتحانات، ومنع دخول الطلاب بالتليفونات المحمول داخل لجان السير ويكتفى حضور الطالب بجهاز التابلت فقط لمن يؤدى الامتحان إلكترونيا



كما صرح بأنه جرى تنفيذ برنامج تدريبى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام عبر المنصة التعليمية تعلم معنا بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية ومجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة، وذلك من منطلق الحرص على دعم ابنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور