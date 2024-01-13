السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تستقبل الفوج الثاني من فعاليات رحلات "اعرف بلدك"

الفوج الثاني من رحلات
الفوج الثاني من رحلات اعرف بلدك تصل الوادي الجديد

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد  اليوم السبت، الفوج الثاني من رحلات "أعرف بلدك " من قبل مشرفين إدارة التنمية الشبابية بمديريه الشباب والرياضة بالمحافظة،  بمشاركة 50 مشاركا.

وكان في استقبال الفوج السيد جمعة عطية حسن وكيل الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وتسكين الشباب والتعرف على بعضهم والمشاركة الجماعية فى رحلات اعرف بلدك الذى ينفذ ابتداء من 13 يناير وحتى 18 يناير 2024.  

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة السيد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اهتمامات وزارة الشباب والرياضة برحلات اعرف بلدك والتواصل المستمر مع المحافظات، وتنفيذ رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحية التاريخية والأثرية وزيادة الشعور بالمرح والبهجة والسرور لدى الشباب، وزيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات والرحلات.    


ويبدأ الفوج بزيارة المعالم الأثرية فى مدينة الفرافره منها الصحراء البيضاء، وكهف جاره، متحف بدر، قصر الفرافره، أما عن المعالم الأثريه بالداخله،  قريه القصر، مقابر المزوقه، قلاع الضبه، والمعالم الأثرية فى الخارجه، معبد الناضوره، قصر الغويطه، معبد هيبس، مقابر البجوات.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد أعلن أن المحافظة استقبلت الفوج الأول من رحلات "اعرف بلدك"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة؛ لزيارة المعالم السياحية والأثرية والمشروعات القومية، وتوعية الشباب من كافة محافظات الجمهورية بالمقومات التي تتمتع بها المحافظة.

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد الفوج الثاني المشاركة الجماعية معسكرات تثقيفية المعالم السياحية زيادة الوعى والانتماء

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