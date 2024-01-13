السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مزارعو الوادي الجديد: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والقضاء على احتكار السلع

جني ثمار الطماطم
جني ثمار الطماطم بمزارع الوادي الجديد

بعد التوسع الهائل من المساحات الزراعية في مصر وخاصة بمحافظة الوادي الجديد، بدأت المزارع تجني ثمارها وتغرق الأسواق بالخضر والفاكهة بأسعار مخفضة وعرضها للمواطنين سواء عن طريق الأسواق أو المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ففي قرى الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ المزارعون زراعة أصناف مختلفة من الخضر والفاكهة وعرضها بالأسواق بأسعار مخفضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإرسال الفائض للمحافظات المجاورة بعد تنفيذ شبكة طرق عملاقة قربت المسافات على أهالي الواحات.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

قال محمد المصري، أحد مزارعي الوادي الجديد، إنه بدأ زراعة بعض المحاصيل المختلفة والتي يقبل عليها الجمهور بالأسواق مثل الطماطم، والخيار، والفلفل، والبصل، والبطاطس، وبيعها للتجار في الأسواق بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأضاف المصري، أن أسعار الخضر والفاكهة اختلفت كثيرًا عن السنوات الماضية بعد زراعتها بأراضي ومزارع الوادي الجديد بمساحات شاسعة ضمن خطة الدولة بالتوسع الزراعي بمحافظات الجمهورية وخاصة الوادي الجديد.

دعم الفلاح 

وأوضح المصري، أن سعر الطماطم وصل الأسواق بـ5 جنيهات وسعر البصل سيصل 8 جنيهات للقضاء على جشع التجار وكذلك احتكار السلع الغذائية واختفاءها من الأسواق وتشجيع المزارعين على زراعة أصناف مختلفة من الخضر والفاكهة، فضلًا عن الاهتمام بتربية الثروة الحيوانية للاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر وتقليل الاستيراد والعمل على تصدير المنتجات المصرية خارج البلاد.

ووجَّه المصري الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعم الفلاح بالأسمدة والتقاوي المدعمة ومساعدة المزارعين على الإنتاج والتسويق عبر منافذ الوحدات المحلية والمنافذ المتحركة عبر سيارات تجوب القرى للبيع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

المساحات الزراعية الوادي الجديد المزارع تجني ثمارها وتغرق الاسواق بالخضر والفاكهة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الرئيس عبد الفتاح السيسي للإكتفاء الذاتي من الغذاء محافظ الوادي الجديد

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