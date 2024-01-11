الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يحيل مدير مدرسة ووكيل أخرى للتحقيق العاجل

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أحال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، مدير مدرسة ووكيل مدرسة أخرى للتحقيق العاجل.

جاء ذلك خلال زيارة فجائية للوقوف على سير منظومة العمل وانضباط أعمال الامتحانات حيث تلاحظ عدم الانضباط من البعض بالزي الموحد للمعلمين.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا “أننا جميعا نسعى لتطوير العمل الأداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية”.

واستأنف المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولاته الميدانية لمتابعة اعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وتضمنت جولة اليوم الخميس مدارس التعليم الفنى بالخارجة، الخارجة الثانوية الزراعية، المروة التجارية، الخارجة الثانوية الصناعية.

وحرص المهندس سيد على تشجيع الطلاب على الجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية حيث يحظى طلاب المحافظة المتفوقين والمتميزين باهتمام القيادة السياسية.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال الكنترول حيث شدد المهندس سيد على ضرورة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه

وكيل التعليم الوادي الجديد للتحقيق العاجل مدير مدرسة زيارة فجائية تلاحظ عدم الإنضباط الزى الموحد للمعلمين

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