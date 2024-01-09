الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

"المودة والرحمة ركيزة للاستقرار الأسرى".. ندوة لـ إعلام الخارجة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية بعنوان "المودة والرحمة ركيزة للاستقرار الأسرى" والخدمات الصحية ومردودها على صحة الأسرة وذلك بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.

  
يأتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار (أسرتك ثروتك) بتوجيهات الداخلة أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى ورعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 

حاضر فيها الدكتور عمر عبد الكريم مدير منطقة الوعظ بالوادي الجديد، والدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية، وغادة بصيط مسئول الإعلام السكانى تحت اشراف السيدة أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة.

 

وافتتحت الندوة غادة بصيط مسئول الإعلام السكانى بالمركز، مؤكدة على دور قطاع الإعلام الداخلى فى نشر الثقافة ورفع الوعى لدى المواطن فى كافة القضايا كما له دور بارز فى توضيح جهود الدولة لبناء الإنسان من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
 

ثم تحدث فضيلة الدكتور عمر عبد الكريم مدير منطقة الوعظ بالوادي الجديد، عن أن الإسلام اهتم بالأسرة وحدد لها قواعد ثابتة لبنائها والمعايير التى من خلالها يتم اختيار الزوج والزوجة.

 

وأكد عبد الكريم، أهمية إدارة الخلافات الأسرية والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال إظهار المودة والرحمة لزوجاته كما أوضح حقوق كلا من الزوج والزوجة والأبناء واختتم حديثه بضرورة تحمل الزوجين  لمسئولياتهم وتنشئة أبنائهم تنشئة دينية صالحة.
 

ثم تحدث الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير الثقافة الصحية، عن الخدمات الصحية للمواطن  والتي تشمل كافة أفراد الأسرة مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية 

 

وأكد أن هذه الفحوصات تتم فى سرية تامة كما شرح مبادرة صحة الأم والجنين وصحة حديثى الولادة التى تهتم باكتشاف الأمراض المتعلقة بالسمع حيث يتم عمل مقياس للسمع خلال الأسبوع الأول من الولادة، وكذلك مبادرة صحة المرأة والتى من خلالها يتم اكتشاف سرطان الثدى هذا بالإضافة لمبادرة كبار السن والمراهقين ومبادرة اكتشاف الأمراض المزمنة  ولتحسين جودة الخدمة الصحية بالمحافظة تم إنشاء مراكز العلاج عن بعد والتى تصل ل ١١ مركز، حيث أن هذه المراكز تتصل بالمستشفيات الجامعية والمعاهد المتخصصة، وذلك لتخفيف معاناة المواطن من تكاليف الانتقال إلى المحافظات الأخرى ونوه إلى أن هذا العام سيتم زيادة هذه المراكز.

 
كما شرح الإجراءات التى تتم للحصول على العلاج على نفقة الدولة وذلك للمواطن خارج مظلة التأمين الصحى.

ندوة اعلاميه المودة والرحمة ركيزة للاستقرار الأسرى صحة الاسرة أسرتك ثروتك جهود الدولة أهمية إدارة الخلافات الأسرية المقبلين على الزواج لتحسين جودة الخدمة الصحية

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