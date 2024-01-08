تعليم الوادى الجديد: مستعدون لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية مستعدة لإستقبال طلاب صفوف النقل لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023_2024م.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد والمعنيين بقطاع تعليم المحافظة، مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ؛ مديرى إدارات، الشئون القانونية، شئون الطلبة، الإحصاء، الأمن، التعليم العام ( ابتدائى _ إعدادى _ ثانوى )، التعليم الفنى ( زراعى _ تجارى _ صناعى _ مزدوج ) وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة.

استهل اللقاء بالتهنئة بالعام الميلادي الجديد، وتهنئة لإدارة الداخلة التعليمية لحصول الطالبة زهراء حسن محمد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المشروع الوطنى للقراءة ( المرحلة الابتدائية ) متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء أشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى التزام الجميع بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء الجميع كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والتأكيد على إجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان وخارجها .

وأشار إلى الدور الهام والحيوى للموجه المقيم بكل مدرسة وتواصله المستمر مع غرفة عمليات الإدارة حال أية مشكلات طارئة .

وجرى مناقشة المتابعة المستمرة واللحظية من خلال غرف العمليات بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها على الفور والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء الامتحان علي الوجه الأمثل دون أى قلق او توتر.

الجدير بالذكر أن الثلاثاء 9 يناير يشهد انطلاق الإمتحانات لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية عام ولغات ومهنى، صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة الأمل للصم وضعاف السمع والمكفوفين، وصفوف النقل للفصل الواحد والصفين الأول والثانى الثانوى للتعليم الفنى.

ووجه وكيل التعليم بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل وسير أعمال الإمتحانات بكل دقة وانضباط بعيدا عن اى قلق أو توتر. متمنيا لجميع طلاب المحافظة النجاح والتفوق