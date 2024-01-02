وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشارك في الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة

شارك المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، في فعاليات الحفل الختامى للمشروع الوطنى للقراءة فى موسمه الثالث، يرافقه مدير إدارة الداخلة التعليمية وتوجيه عام المكتبات واللغة العربية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار دعم وتشجيع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لطلاب المحافظة للمنافسة بقوة فى المسابقات والأنشطة المختلفة، ومتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

جرى إعلان فوز الطالبة زهراء حسن محمد سنوسى الصف الخامس الابتدائى من مدرسة غرب الموهوب الابتدائية بالداخلة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بالتنافس المعرفى (الطالب المثقف).



وأطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية، فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.



وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الطالبة زهراء وأسرتها الكريمة بهذا الفوز المستحق والذى جاء نتاج للجد والاجتهاد والمثابرة لأجل النجاح، مثمنا مجهودات توجيه عام المكتبات فى دعم طلاب المحافظة للمشاركة بالمسابقة وصولا للجمهورية.

وهنأ إدارة الداخلة التعليمية ومدرسة غرب الموهوب ومسئولى المكتبات بالادارة التعليمية والمكتبات.

وكيل وزارة التربية والتعليم يهنئ مدرسة القلمون لفوزها في مسابقة أوائل الطلبة

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، فوز مدرسة القلمون الإعدادية المشتركة بالمركز الأول على مستوى إدارة الداخلة التعليمية بمسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسى 2023_2024 م.