الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشارك في الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة

وكيل التعليم يكرم
وكيل التعليم يكرم الطالبة الفائزة

شارك المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، في فعاليات الحفل الختامى للمشروع الوطنى للقراءة فى موسمه الثالث، يرافقه مدير إدارة الداخلة التعليمية وتوجيه عام المكتبات واللغة العربية.  

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار دعم وتشجيع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لطلاب المحافظة للمنافسة بقوة فى المسابقات والأنشطة المختلفة، ومتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

 

جرى إعلان فوز الطالبة زهراء حسن محمد سنوسى الصف الخامس الابتدائى من مدرسة غرب الموهوب الابتدائية بالداخلة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بالتنافس المعرفى (الطالب المثقف).
 

وأطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية، فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.


وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الطالبة زهراء وأسرتها الكريمة بهذا الفوز المستحق والذى جاء نتاج للجد والاجتهاد والمثابرة لأجل النجاح، مثمنا مجهودات توجيه عام المكتبات فى دعم طلاب المحافظة للمشاركة بالمسابقة وصولا للجمهورية.

 

وهنأ إدارة الداخلة التعليمية ومدرسة غرب الموهوب ومسئولى المكتبات بالادارة التعليمية والمكتبات.

وكيل وزارة التربية والتعليم يهنئ مدرسة القلمون لفوزها في مسابقة أوائل الطلبة 

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، فوز مدرسة القلمون الإعدادية المشتركة بالمركز الأول على مستوى إدارة الداخلة  التعليمية بمسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسى 2023_2024 م.

 

وكيل التعليم فعاليات الحفل الختامى للمشروع الوطني للقراءة المسابقات والأنشطة المختلفة وزارة التربية والتعليم مؤسسة البحث العلمى الاماراتية لتشجيع القراءة المجتمع المصري

مواد متعلقة

بـ 104 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة بالوادى الجديد

وكيل "صحة الوادى الجديد" يوجه برفع حالة الطوارئ تزامنًا مع عيد الميلاد

مصرع 3 وإصابة 5 في حادث تصادم بطريق "الخارجة/ باريس"

رئيس مدينة الداخلة: استمرار العمل بمنافذ الوحدات المحلية لبيع الخضر والسلع الغذائية

الزملوط يتفقد "المدينة الرياضية" وأعمال رصف الطرق بالعاصمة الإدارية للوادي الجديد

ببلالين وشجرة كريسماس.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بأعياد الميلاد

افتتاح فعاليات حملة "أسرتك ثروتك" بالوادي الجديد

حصاد 2023.. إنشاء وتطوير 35 مدرسة حكومية وافتتاح مدرسة We والدولية lPS بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

طالبوا بإعدامي.. تعليق كامل الوزير على "سقوط كَمَر" بمحور كامل عامر

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟