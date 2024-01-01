الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزملوط يتفقد "المدينة الرياضية" وأعمال رصف الطرق بالعاصمة الإدارية للوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الأعمال الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.

 

واطّلعا على مستجدات الأعمال، ووجّه المحافظ بفصل منطقة حمامات السباحة عن الملاعب الرياضية، وتشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من جميع إجراءات الأمن والسلامة، وإنهاء أعمال اللاند سكيب والنجيل الصناعي الخاص بالملاعب.

 

كما وجّه بعمل ساحات انتظار للسيارات، وزراعة نخيل وأشجار مثمرة بالمساحات الفضاء، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لإنارة مدخل العاصمة والشوارع الداخلية. ووجّه بإنشاء بوابة إضافية للعاصمة واستكمال مسار الطريق بالناحية الغربية؛ للربط بالطريق الدائري، وتجميل المنطقة المحيطة بمدخل المطار.

 

وتابعا أعمال تركيب الانترلوك بمحيط قاعة المؤتمرات، وتفقّدا مبنى التعامل مع الجمهور  ومبنى مصلحة الضرائب العقارية ومقرّ مكتب المحافظ، ووجّه الزملوط بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد، واستكمال أعمال اللاند سكيب بمحيط المباني الحكومية المختلفة لإضفاء المظهر الحضاري.


 

محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة حسابية مستقلة لصندوق استصلاح الأراضي في يناير الجاري

أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن بالغ شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لموافقة الوزارة على إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بصندوق استصلاح الأراضي، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٤.

وأوضح الزملوط، أن القرار يهدف إلى حوكمة إيرادات الصندوق وتعظيم الاستفادة منها، وسرعة إنهاء الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالمستثمرين والمتعاملين مع الصندوق  في ظل الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الاستثمار الزراعي بالمحافظة.

 

الزملوط:  "صحة الوادي الجديد" الأعلى في تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

 

أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تصدر المحافظة نسب تحقيق المستهدف لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي لشهر نوفمبر ٢٠٢٣، حيث جاءت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة ٨٤٪ من المستهدف.

وأشار الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن خدمات المبادرة الرئاسية تقدم بالمجان من خلال وحدات الرعاية الأساسية والفرق الطبية المتنقلة، للكشف على جميع السيدات بالفئة العمرية الأكبر من ١٨ عامًا، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

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