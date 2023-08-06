الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا لانتقال العاملين..

محافظ الوادى الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بنموذج العاصمة الإدارية فى المحافظة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية بالوادي الجديد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، تجارب التشغيل للمرافق بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة؛ استعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، يرافقهما المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ على ضرورة التأكد من كفاءة عمل شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة الانتهاء من رصف الطريق الداخلية وأعمال اللاندسكيب. من ناحية أخرى، وجه الزملوط بزراعة أشجار مثمرة ونخيل بمدخل الطريق المؤدي لمطار الخارجة بطول ١٥٠٠م، وتركيب شبكة ري مطور لضمان استدامة الزراعات.

في سياق آخر، اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية لعدد ١٥ قرية بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بـ ٩٨ قرية على مستوى المحافظة حتى الآن، مؤكدًا الانتهاء من مخططات قرى مركزي الفرافرة وبلاط وجار استكمال باقي القرى، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات البنائية العصرية.

كما أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات المتقدمة للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة بلغ ١٨٢ مشروعًا مستوفية الشروط والضوابط المعلنة من قِبل اللجنة التنفيذية للمبادرة.

وأوضح السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة أنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها عالميًا التي تتضمن حلول للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية ودعم المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة وتراعي البعد البيئي في مراحلها المختلفة.

جدير بالذكر أن المحافظة قامت بتشكيل لجان تنفيذية وفرعية بمراكز المحافظة؛ لتقديم الدعم للراغبين في التقديم بالمبادرة والإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة:
Www.sgg.eg

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