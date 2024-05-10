الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بدء العد التنازلى.. 5 أيام على تشغيل محطات الجزء الثالث من المترو تجريبيًا

محطات الجزء الثالث
محطات الجزء الثالث من المترو

أعلنت وزارة النقل، التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث “3C”، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، بدءًا من صباح الأربعاء المقبل 15 مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الخط يشمل 5 محطـات، 3 محطات نفقية هى “التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول”، ومحطة سطحية هى بولاق الدكرور، ومحطة علوية هى جامعة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل “الإنارة، التكييف، التهوية، مكافحة الحريق”، للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي

 تابعت، أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخيرمن الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بـ"الكيت كات"، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، وتم تنفيذه على أربعة مراحل، ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي “شبكة مترو الأنفاق– خطى المونوريل– القطار الكهربائي الخفيف”.

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وزير النقل يترأس الجمعية العامة العادية لـ"مترو الأنفاق"

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الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة مترو وادى النيل قبل الافتتاح

مترو الأنفاق

كما يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية، كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط "العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة حوالي 24 فدانًا، والتي تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات-السلام، والتي تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات.

وزارة النقل التشغيل التجريبى بالركاب شبكة مترو الأنفاق الجر الكهربائي الخط الثالث

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