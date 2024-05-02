الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة مترو وادى النيل قبل الافتتاح

نشرت الهيئة القومية للأنفاق تصويرًا جويًا من داخل محطة "وادى النيل"، حيث تجرى تجارب التشغيل اليومية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط الثالث 3C "بدون ركاب" قبل الافتتاح، حيث تحتوى هذه المرحلة على ٥ محطات هى (التوفيقية- وادى النيل- جامعة الدول- بولاق الدكرور- جامعة القاهرة).

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقع مع وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، مذكرة تفاهم لخارطة الطريق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس للمترو، بحضور السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا.

واستعرض وزير النقل العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كل المجالات، ومن أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي والمخطط توطين صناعتها في مصر من خلال إنشاء مجمع صناعي يضم مصنعين، أحدهما للأنظمة الكهربائية والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها على مساحة 66 فدانًا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو، علاوة على تصنيع كل المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الأول لمترو وترام الرمل، وكذلك تصنيع نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية، كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي بما له من عائد اقتصادي إيجابي على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو، والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو أبوقير وترام الرمل، ومد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر، وازدواج وتطوير خط سكة حديد "شربين- كفرالشيخ- قلين-دمنهور"

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