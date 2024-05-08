الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير النقل يترأس الجمعية العامة العادية لـ"مترو الأنفاق"

وزير النقل خلال اجتماع
وزير النقل خلال اجتماع الجمعية العمومية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تمت مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/2022. وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

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خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى

وخلال الاجتماع، تم  استعراض مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية، وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو، حيث تم استعراض الجهود التي قام بها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو، حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية، بالتزامن مع تصنيع وتوريد ٥٥ قطارا للخط الأول للمترو، بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية والتي تفقد الوزير مراحل تصنيعها وخطوط انتاجها خلال زيارته لمصانع  شركة الستوم بفرنسا الأسبوع الماضي.

وأكد الوزير الأهمية البالغة لتطوير الخطين الأول والثاني للمترو لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميًا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة  لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

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تصنيع وتوريد ٥٥ قطارًا للخط الأول للمترو

وأوضح الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقًا للمعايير العالمية  والإهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين بإعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي له، مشيدًا بجهود جميع العاملين في شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.

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