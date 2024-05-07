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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول

وزير النقل يعلن عن بدء التشغيل التجريبى ل 5 محطات بالركاب غدا الاربعاء

مترو الانفاق
مترو الانفاق

أعلن الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل  أنه بناءً على توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح الاربعاء الموافق 15 مايو 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث  «3C» والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء  والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

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وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والممتد من  محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهرة بدءا من صباح الاربعاء الموافق 15 مايو 2024 

صرح وزير النقل  انه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الاخيرمن الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة  لافتا الى  أن هذا  الخط   يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وتم تنفيذة على أربعة مراحل ويعتبر  اول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى  وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية، كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 فدان وإمبابة على مساحة حوالى 24 فدان والتى تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام والتى تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).

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الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاستكمال شبكة مترو الأنفاق 


وأكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاستكمال شبكة مترو الأنفاق وذلك في إطار الخطة الشاملة للوزارة لانشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مشيرا الى الأهمية الكبيرة لخطوط مترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات حيث يعد المترو افضل وأسرع  وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.


كما قدم الوزير الشكر لأهالي المناطق المحيطة بالمشروع والتى شهدت إغلاق لبعض الشوارع أثناء التنفيذ مؤكدا أن هذه المناطق ستشهد سيولة مرورية كبيرة بعد تشغيله تجريبيا بالركاب منتصف الشهر الجاري بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين مضيفا انه قد تم تنفيذ أعمال إعادة الشئ لاصله في كافة الشوارع التى تأثرت بأعمال التنفيذ فور الانتهاء من الأعمال وذلك لخدمة حركة المواطنين بالمنطقة.

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الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خدمات نقل جماعي التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث 5 محطـات التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول

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