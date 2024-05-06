لقضاء شم النسيم.. مواعيد قطارات رحلة اليوم الواحد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه بدءا من اليوم الاثنين قيام رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بين أحضان الطبيعة مشاركة منها للجمهور احتفالا بأعياد الربيع.

مواعيد رحلات القطار اليوم الواحد

موعد القيام من القاهرة الساعة السابعة صباحا والعودة من سيدى جابر الساعة السادسة مساء

وأوضحت الهيئة إلى أن محطات التوقف هى: بنها / طنطا / إيتاى البارود / دمنهور / سيدى جابر، مشيرة إلى أن موعد القيام من القاهرة الساعة السابعة صباحا والعودة من سيدى جابر الساعة السادسة مساء فى نفس اليوم.

تدريب داخلي وبعثات خارجية

جدير بالذكر أن المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصرأكد باهتمام الهيئة بتنمية العنصر البشرى من خلال (تدريب – بعثات خارجية) مشيرا الى انه فيما يخص التدريب والتعليم ينقسم الى قسمين داخلى وخارجى التدريب الداخلى فقد تم انشاء معهد عالى لتكنولوجيا النقل بنظام 2 + 2 لتخريج فنى متميز ذو كفاءة عالية، وتخريج تكنولوجى نظام 4 سنوات لمواكبة تكنولوجيا النقل المتقدمة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث معهد تدريب وردان بأحدث المعدات والورش حيث تم اعداد خطة سنوية لتدريب حوالى ( 10000 ) متدرب من الوظائف الحرجة للسلامة واستخراج رخص وشهادات سلامة لمزاولة المهنة بخلاف التدريب الإدارى والخاص بجميع الطوائف التى تعمل الهيئة.

واضاف عامر للدستور أنه فيما يخص التدريب الخارجى يتم الزام الشركات الموردة للأجهزة والمعدات والمنفذة لمشروعات الهيئة بتدريب بعض الكوادر من المهندسين والفنيين لنقل الخبرات سواء داخل مصر أو خارجها حيث تم عقد مذكرة تفاهم مع بعض الشركات مثل سيمينز – اتيك الصينية – DB الألمانية – ألستوم – تالجو –

وأشار المهندس محمد عامر أنه بخصوص البعثات الخارجية فيتم التنسيق مع كبرى مراكز التدريب على مستوى العالم لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية مثل ( مركز تدريب جايكا اليابانية وكويكا الكورية ) مشيرا الى انه تم عمل تؤأمة مع الاتحاد الأوروبى لعقد ندوات وبرامج تدريبية حيث تم تنفيذ عدد 2 برنامج توأمة مع الجانب الفرنسى والجانب الأسبانى من خلال برنامج SAA.