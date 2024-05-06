الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لقضاء شم النسيم.. مواعيد قطارات رحلة اليوم الواحد

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  أنه بدءا من اليوم الاثنين قيام رحلة اليوم الواحد لقضاء  شم النسيم بين أحضان الطبيعة مشاركة منها للجمهور احتفالا بأعياد الربيع.

مواعيد رحلات القطار اليوم الواحد

موعد القيام من القاهرة الساعة السابعة صباحا والعودة من سيدى جابر الساعة السادسة مساء

وأوضحت الهيئة إلى أن محطات التوقف هى: بنها / طنطا / إيتاى البارود / دمنهور / سيدى جابر، مشيرة إلى أن موعد القيام من القاهرة الساعة السابعة صباحا والعودة من سيدى جابر الساعة السادسة مساء فى نفس اليوم.

تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد جميع قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الأحد

"ذهاب وعودة".. مواعيد القطارات اليوم على خط "القاهرة - أسيوط"

تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.. وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية

إقبال كبير على كورنيش النيل فى الغربية خلال الساعات الأولى لإجازة شم النسيم

تدريب داخلي وبعثات خارجية 

جدير بالذكر أن المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصرأكد باهتمام الهيئة  بتنمية العنصر البشرى من خلال (تدريب – بعثات خارجية) مشيرا الى انه فيما يخص التدريب والتعليم ينقسم الى قسمين داخلى وخارجى التدريب الداخلى فقد تم انشاء معهد عالى لتكنولوجيا النقل بنظام 2 + 2  لتخريج فنى متميز ذو كفاءة عالية، وتخريج تكنولوجى نظام 4 سنوات لمواكبة تكنولوجيا النقل المتقدمة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث معهد تدريب وردان بأحدث المعدات والورش  حيث تم اعداد خطة سنوية لتدريب حوالى ( 10000 ) متدرب  من الوظائف الحرجة للسلامة واستخراج رخص وشهادات سلامة لمزاولة المهنة بخلاف التدريب الإدارى والخاص بجميع الطوائف التى تعمل الهيئة.

txt

سكك حديد مصر تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج تجنبًا لدفع الغرامة

واضاف عامر للدستور أنه فيما يخص التدريب الخارجى يتم الزام الشركات الموردة للأجهزة والمعدات والمنفذة لمشروعات الهيئة بتدريب بعض الكوادر من المهندسين والفنيين لنقل الخبرات سواء داخل مصر أو خارجها حيث تم عقد مذكرة تفاهم مع  بعض الشركات مثل  سيمينز – اتيك الصينية – DB الألمانية – ألستوم – تالجو – 

وأشار المهندس محمد عامر أنه بخصوص البعثات الخارجية فيتم التنسيق مع كبرى مراكز التدريب على مستوى العالم لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية  مثل  ( مركز تدريب جايكا اليابانية وكويكا الكورية ) مشيرا الى انه تم عمل تؤأمة مع الاتحاد الأوروبى لعقد ندوات وبرامج تدريبية حيث تم تنفيذ عدد 2 برنامج توأمة مع الجانب الفرنسى والجانب الأسبانى من خلال برنامج SAA. 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الاثنين رحلة اليوم الواحد شم النسيم أحضان الطبيعة رحلات القطار اليوم الواحد

مواد متعلقة

الأعلى للجامعات يوافق على معادلة دبلوم وماجستير الأدب والفيلم بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

هيئة الموانئ البرية: ميناء أكتوبر الجاف يستقبل الواردات والصادرات عبر خطوط السكك الحديدية

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

6 ملايين راكب يوميًا عقب الافتتاح.. انتهاء الأعمال فى 5 محطـات مترو (صور)

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و578 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تصوير جوى للقطار الروسى خلال التشغيل اليومى على خطوط السكك الحديدية

تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد جميع قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الأحد

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة مترو وادى النيل قبل الافتتاح

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا | عاجل

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟