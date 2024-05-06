الأنفاق تنشر تصويرا من محطة جامعة الدول أثناء التشغيل التجريبي

نشرت الهيئة القومية للأنفاق تصويرًا من داخل محطة "جامعة الدول" حيث يجرى تجارب التشغيل اليومية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط الثالث 3C "بدون ركاب"، ترقبًا للافتتاح الرسمي للجمهور.

وتحتوي هذه المرحلة على ٥ محطات هي (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول - بولاق الدكرور - جامعة القاهرة).

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة النقل قال إن الأعمال قد انتهت في 5 محطات، منها 3 محطات نفقية وهي وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ومحطتان علويتان وهما محطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن محطة جامعة القاهرة هي محطة تبادلية بين الخطين الثاني والثالث.

وأضاف المصدر أن الأعمال التي انتهت تشمل الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير والأعمال الكهروميكانيكية، والوحدات المتحركة، وتركيب ماكينات التذاكر، استعدادًا للافتتاح.

وأوضح المصدر أنه بعد افتتاح تلك المحطات من المتوقع أن يزيد عدد ركاب المترو إلى 3 ملايين راكب ليصبح إجمالي مستخدمي المترو 6 ملايين راكب يوميًا، وذلك بعد افتتاح الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C"، والذي يتم تشغيله حاليًا تجريبيًا بدون ركاب.

وقال إن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C" يبلغ طولها 7.1 كيلومتر وتمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطات: 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة، وهما محطتان علويتان.

شبكة القطار الكهربائي السريع والتي ستغطي أنحاء الجمهورية

وتقوم حاليا وزارة النقل تقوم بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع والتي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.