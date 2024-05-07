الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"بدون سائق" وينقل 500 ألف راكب يوميًا.. معلومات عن مونوريل شرق النيل

التشغيل التجريبى
التشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل

قال مصدر بوزارة النقل، إن الوزارة على وشك الانتهاء من إنشاء أول خط مونوريل في مصر من خلال التشغيل التجريبي لـ مونوريل شرق النيل، استعدادا للافتتاح الرسمى للجمهور، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيمتد مساره من محطة الاستاد بصلاح سالم إلى مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

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المونوريل التجربة الأولى مرة في مصر ومخطط افتتاحه في أكتوبر 2024

أضاف  المصدر لـ"الدستور"، أن مونوريل شرق النيل، سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مؤكدا أن طوله إلى 56.5 كم وعدد محطاته 22 ويخدم 500 ألف راكب يوميا، ويسير بدون سائق، والتجربة الأولى في مصر، ومخطط افتتاحه في أكتوبر المقبل.

يبلغ  الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

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وزارة النقل تُطلق 7 ممرات لوجستية لتعزيز التجارة الدولية وربط مصر بالعالم

 ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا

وسيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية)، وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو، عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).  

المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة التي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير، ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

 

التشفيل التجريبى لمونوريل شرق النيل
التشفيل التجريبى لمونوريل شرق النيل
التشفيل التجريبى لمونوريل شرق النيل
التشفيل التجريبى لمونوريل شرق النيل
التشفيل التجريبى لمونوريل شرق النيل
التشفيل التجريبى لمونوريل شرق النيل
التشفيل التجريبى لمونوريل شرق النيل
التشفيل التجريبى لمونوريل شرق النيل
مسؤول بوزارة النقل مونوريل شرق النيل حركة نقل الموظفين الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل محطة الأستاد بصلاح سالم

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