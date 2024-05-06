الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز

مصر

تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.. وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بشم النسيم أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا اليوم أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

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وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية وانتظام العمل

وأشار البيان إلى أن وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار الحملات التفتيشية؛ الخاصة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية والتأكد من سلامة التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وذلك حرصًا على سلامة المواطنين خاصة مع كون نهر النيل هوالنزهة المفضلة لعدد كبير من المواطنين خلال الاحتفالات بشم النسيم.

كما تابع وزير النقل مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة انتظام العمل بها حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد القيام والوصول وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأكد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفقين على الخطوط المختلفة بهما  لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

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وزير النقل والسفير الفرنسي يستقلان القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان بانتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، وإلى اطمئنان الوزير لانتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والى انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة.

وزارة النقل بيانا رسميا اليوم وزير النقل في الجهات التابعة حركة تنقل المواطنين النقل والمواصلات

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