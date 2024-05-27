الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشائر عيد الأضحى.. 25 ألف رأس ماشية طازجة ومبردة فى منافذ التموين

لحوم
لحوم

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية، و5000 رأس ضأن مبردة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن هذه الكميات ستتوفر في 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين.

26 شادرًا جديدًا لبيع الخراف الحية

وكشفت تقارير وزارة التموين عن إنشاء 26 شادرًا جديدًا لبيع الخراف الحية في 16 محافظة، بالإضافة إلى 1350 مجمعًا استهلاكيًا لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

توفير الدواجن المجمدة وأوراك

وحرصت الوزارة على توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة، واستيراد 600 طن من الأوراك، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.

1000 طن لحوم مجمدة و5000 رأس أغنام بلدي

وكشفت التقارير عن التعاقد على 1000 طن لحوم مجمدة، تم استلام 375 طنًا منها، وجار استكمال باقي الكمية، كما تم التعاقد على 5000 رأس أغنام بلدي، وجار توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية.

تأكيد على توفير احتياجات المواطنين

وأكدت الوزارة على التزامها بتوفير كل احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت بأسعار مناسبة خلال عيد الأضحى المبارك، من خلال المنافذ التابعة لها والشوادر والسيارات المتنقلة.

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