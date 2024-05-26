رحلة العائلة المقدسة.. قصة دخول السيد المسيح ومريم العذراء مصر

رحلة العائلة المقدسة إلى مصر من الأحداث الدينية المسيحية المهمة، والتي تحمل دلالات إيمانية عميقة وتاريخية عظيمة.

رواية الحدث

تروي الأناجيل المقدسة، تحديدًا إنجيل متى، قصة هروب العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك بعد مولد المسيح عليه السلام بفترة قصيرة، فقد أرسل الله ملاكًا لينذر يوسف النجار بحلم يأمره فيه بالهروب مع مريم والطفل يسوع إلى مصر، وذلك خوفًا من بطش الملك هيرودس الذي أمر بقتل جميع الأطفال الذكور دون سن الثانية، بعد أن علم بولادة "ملك اليهود" من المجوس الذين أتوا من الشرق.

مسار الرحلة

اختلفت الروايات حول مسار رحلة العائلة المقدسة، لكن تشير أغلبها إلى أنهم سلكوا طريقًا بريًا عبر صحراء سيناء، دخلوا مصر من خلال مدينة الفرما (بلوزيوم) الواقعة بين العريش وبورسعيد، ثم اتجهوا جنوبًا، مارين بالعديد من المدن والقرى المصرية، تاركين بها بركة وجودهم، ومن أشهر هذه المواقع:

الدير المحرق: يقع في البهنسا، محافظة المنيا، ويُعتقد أنه المكان الذي مكثت فيه العائلة المقدسة أطول فترة خلال رحلتها، حيث قضوا فيه ستة أشهر.

كنيسة مريم العذراء المعلقة: تقع في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتُعدّ من أقدم الكنائس المسيحية في مصر، ويعتقد أنها بُنيت على كهف لجأ إليه المسيح والسيدة العذراء ويوسف أثناء رحلتهم.

دير أبوسيفين: يقع في مصر القديمة أيضًا، ويُعتقد أنه المكان الذي شفى فيه المسيح طفلًا مريضًا.

دير درنكة: يقع بالقرب من مدينة أسيوط، ويعتقد أن العائلة المقدسة قد توقفت عنده خلال رحلتها.

عودة العائلة المقدسة

بعد وفاة الملك هيرودس، عادت العائلة المقدسة إلى فلسطين، مارين بطريق مختلف عن طريق الذهاب، عابرين من سيناء إلى الناصرة.

أهمية الرحلة

رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حدث إيماني مهم، لما تحمله من دلالات عميقة، أبرزها:

الارتباط الوثيق بين المسيحية ومصر: مصر من أوائل البلاد التي آوت المسيحية، وتشير رحلة العائلة المقدسة إلى هذا الترابط التاريخي والديني.

نشر المسيحية: ساهمت رحلة العائلة المقدسة في نشر المسيحية في مصر، حيث تأسست العديد من الكنائس والأديرة في المواقع التي زاروها.

رمز للمعاناة والخلاص: تمثل رحلة العائلة المقدسة رمزًا للمعاناة والخلاص، حيث واجهت العائلة خلال رحلتها العديد من المخاطر والتهديدات، لكن الله نجاها وحفظها.

تأثير الرحلة على مصر

تركت رحلة العائلة المقدسة تأثيرًا عميقًا على مصر، فقد:

ساهمت رحلة العائلة المقدسة في نشر المسيحية في مصر، وتأسيس العديد من الكنائس والأديرة، وتجذب رحلة العائلة المقدسة العديد من الزوار المسيحيين من جميع أنحاء العالم، لذلك فمصر وجهة دينية هامة بالنسبة للمسيحيين، وتركت رحلة العائلة المقدسة أثرًا على الثقافة المصرية، فقد ظهرت العديد من الأساطير والحكايات الشعبية حول هذه الرحلة.