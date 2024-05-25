السادية.. دوافع مُظلمة وراء جرائم سفاح التجمع

هزت جرائم سفاح التجمع مصر مؤخرًا، تاركة وراءها مشاعر الرعب والحزن والأسئلة المحيرة، ووسط هذه الأحداث المأساوية، برزت صفة السادية كعامل محتمل في دوافع القاتل، فما هي السادية؟ وكيف يمكن ربطها بهذه الجرائم البشعة؟

السادية تعريف وشرح

السادية هى اضطراب نفسي يتميز بشعور الشخص بالمتعة والإثارة من إلحاق الألم والمعاناة على الآخرين، وغالبًا ما يرتبط هذا الاضطراب بسلوكيات جنسية، لكنه قد يتجلى أيضًا في أشكال أخرى من العدوانية والقسوة.

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سمات السادية

الشعور بالمتعة من إلحاق الألم: يعد هذا هو السمة الأساسية للسادية، يشعر الشخص السادي بالرضا واللذة عندما يتسبب في ألم جسدي أو نفسي للآخرين.

الرغبة في السيطرة: غالبًا ما يسعى الأشخاص الساديون إلى السيطرة على ضحاياهم، مما يشعرهم بالقوة والتفوق.

قلة التعاطف: يفتقر الأشخاص الساديون إلى التعاطف مع ضحاياهم، ولا يهتمون بمشاعرهم أو معاناتهم.

الميل للعدوانية: قد يظهر الأشخاص الساديون سلوكيات عدوانية في مختلف جوانب حياتهم، مثل التنمر أو العنف المنزلي.

دوافع سفاح التجمع

تشير بعض الأدلة إلى أن السادية قد تكون عاملًا في دوافع سفاح التجمع.

التعذيب والتمثيل: تشير تقارير التحقيق إلى أن القاتل قام بتعذيب ضحاياه قبل قتلهن، مما يدل على شعوره بالمتعة من إلحاق الألم.

السيطرة المطلقة: قام القاتل باحتجاز ضحاياه في أماكن مغلقة، مما يُظهر رغبته في السيطرة التامة عليهن.

غياب التعاطف: لم يُظهر القاتل أي ندم أو أسف على جرائمه، مما يدل على افتقاره إلى التعاطف مع ضحاياه.