السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توشكى.. بوابة مصر نحو المستقبل فى الجمهورية الجديدة

مشروع توشكي
مشروع توشكي

تقع واحة توشكى في جنوب غرب مصر، على بُعد حوالي 900 كيلومتر من القاهرة، وهى من أكبر مشاريع التنمية الزراعية في العالم، ويهدف المشروع إلى استصلاح مليون و500 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، وتحويلها إلى واحة خضراء مثمرة، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز اقتصاد البلاد بشكل عام.

مشروع توشكى فى الجمهورية الجديدة

مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة، برز اسم توشكى كأحد أهم المشاريع التي ستسهم في تحقيق أهداف هذه المبادرة.

أهمية توشكى للجمهورية الجديدة

الأمن الغذائي: تسهم توشكى في تحقيق الأمن الغذائي لمصر من خلال إنتاج كميات كبيرة من المحاصيل الغذائية، مثل القمح والأرز والذرة والفواكه والخضروات.

فرص العمل: يوفر المشروع فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

التنمية الاقتصادية: تسهم توشكى في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات الزراعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص جديدة للتجارة.

المستدامة: يعتمد المشروع على ممارسات زراعية مستدامة، مثل الري بالتنقيط، واستخدام الطاقة المتجددة، للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

التكامل الإقليمي: تسهم توشكى في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال ربط مصر بدول الجوار في إفريقيا.

الإنجازات فى توشكى

استصلاح الأراضى: تم استصلاح ما يقرب من 500 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، وتُزرع حاليًا بالمحاصيل الغذائية.

البنية التحتية: تم إنشاء شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية، وبناء محطات كهرباء ومحطات تحلية للمياه، وبناء العديد من القرى والمجتمعات السكنية.

الاستثمارات: تم جذب استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

مستقبل توشكى

تعد توشكى مشروعًا واعدًا يمتلك إمكانات هائلة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مع الاستمرار في العمل على التغلب على التحديات، ستصبح توشكى بوابة مصر نحو المستقبل في الجمهورية الجديدة.

وتوشكى رمز لإرادة مصر في تحقيق التنمية والتقدم، مع الاستمرار في العمل الجاد والتعاون بين مختلف الجهات، ستصبح توشكى نموذجًا يحتذى به في جميع أنحاء العالم.

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