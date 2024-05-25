توشكى.. كل ما تريد معرفته عن مشروع الجمهورية الجديدة الواعد (صور)

تقع مدينة توشكى الجديدة في جنوب غرب مصر، وتعد من مدن الجيل الرابع التي تم إنشاؤها بهدف استيعاب النمو السكاني المتزايد في البلاد وخلق فرص جديدة للسكن والعمل، وتتميز المدينة بموقعها الاستراتيجي بالقرب من بحيرة السد العالي ونهر النيل، مما يجعلها وجهة مثالية للزراعة والصناعة والسياحة.

الموقع

تقع مدينة توشكى الجديدة على بعد 90 كيلومترًا شمال غرب مدينة أبو سمبل، وعلى بعد 55 كيلومترًا من الساحل الغربي لبحيرة السد العالي. يحد المدينة من الشمال طريق أسوان / أبو سمبل ومزرعة الوليد بن طلال، بينما تقع ترعة الشيخ زايد جنوب المدينة على الجانب الشرقي.

المساحة والسكان

تبلغ مساحة مدينة توشكى الجديدة 2973 فدانًا، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 80 ألف نسمة في المستقبل.

البنية التحتية

تتمتع مدينة توشكى الجديدة ببنية تحتية حديثة تشمل شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات متطورة. كما تضم المدينة العديد من المرافق والخدمات، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأسواق ومراكز الترفيه.

الفرص الاستثمارية

توفر مدينة توشكى الجديدة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة. وتشجع الحكومة المصرية على الاستثمار في المدينة من خلال تقديم حوافز ومزايا للمستثمرين.

ومدينة توشكى الجديدة مدينة مصرية واعدة تتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة وفرص استثمارية واسعة، وتسعى الحكومة المصرية إلى جعل المدينة مركزًا إقليميًا هامًا للتجارة والصناعة والسياحة في المستقبل.