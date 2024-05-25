أسعار الأضاحي في مصر اليوم 25 مايو 2024.. مفاجأة قبل عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار الأضاحي في مصر، الدستور تقدم لكم في هذا المقال خريطة شاملة لأسعار الأضاحي اليوم 25 مايو 2024، تشمل أسعار العجول والأبقار والجاموس والخرفان، وذلك بناءً على آخر التحديثات من الأسواق.

ملخص الأسعار

اللحوم البقرية

كبير السن: 120 جنيهًا للكيلو.

صغير السن: 140-150 جنيهًا للكيلو.

كيلو اللحم البتلو: 250 جنيهًا.

الابقار

العجول البقرية

ذكور: 170-175 جنيهًا للكيلو.

إناث: 170-175 جنيهًا للكيلو.

العجول الجاموسية

كبير السن: 160-165 جنيهًا للكيلو.

صغير السن: 170-175 جنيهًا للكيلو.

الجاموس

الخرفان

البلدية: 160-220 جنيهًا للكيلو.

البرقي: 190-225 جنيهًا للكيلو.

الخراف

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