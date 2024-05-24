أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم سعر اللحوم اليوم؟

مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك يحرص الكثير من المواطنين على معرفة أسعار الأضاحي 2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهدت أسعار اللحوم حاليا في الأسواق المصرية وجود ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الحالية، وذلك نظرًا لاقتراب ميعاد عيد الأضحى الذي سيشتهر بكونه “عيد اللحمة”.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير أسعار الأضاحي 2024 في مصر

أسعار الأضاحي اليوم

مع اقتراب ميعاد عيد الأضحى المبارك 2024، يبحث الكثيرون عن سعر الأضاحي لعام 2024، وهي تكون كالتالي:

سعر كيلو اللحم البقري كبير السن اليوم الجمعة 120 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البقري صغير السن حوالي 140 إلى 150 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البتلو قيمة 250 جنيهًا.

أسعار العجول ستبدأ من 35 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم قيمة 155 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البقري قائم قيمة 175 جنيهًا.

سعر كيلو الأغنام البلدي قائم مبلغ 190 جنيهًا.

سعر كيلو الخراف قائم قيمة 200 جنيه.

سعر كيلو الماعز قائم مبلغ 190 جنيهًا.

كما أن سعر صك الأضحية البلدي قيمة 8500 جنيه وسعر صك الأضحية المستوردة اليوم: 6000 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 مايو 2024

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق 378.57 جنيه مصري، بينما أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة فهي تكون كالتالي:

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

سعر كيلو اللحم الكندوز مبغ 400 جنيه إلى 420 جنيه. سعر كيلو اللحم المفروم مبلغ 360 جنيهًا إلى 400 جنيه. سعر كيلو اللحم الضأن 320 جنيهًا إلى 400 جنيه. سعر كيلو اللحم الجملي قيمة 380 جنيهًا إلى 400 جنيه. سعر كيلو اللحم البتلو 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا. سعر كيلو اللحم الريش الضاني 330 جنيهًا إلى 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وصل سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي قيمة 280 إلى 350 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحم المكعبات البرازيلي الأحمر 350 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم مبلغ 250 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.

وصل سعر السجق المستورد 180 جنيهًا.