الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفرة فى معروض اللحوم بالأسواق قبل العيد.. "التموين" تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ؛ تمهيدًا لضخها في 1500 منفذ، ما بين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر على مستوى الجمهورية، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالاضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع والشوادر.

وأوضح الوزير أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكي، و5 آلاف أخرى في سفاجا، إضافة إلى 10 آلاف رأس جارٍ وصولها خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى ضخ نحو 40 طنًا من اللحوم الطازجة يوميًا بمنافذ المجمعات، وتزيد إلى ما بين 120 و150 طنًا مع اقتراب العيد.

ولفت وزير التموين إلى توفير نحو 3 آلاف طن مجزآت دواجن، بجانب 15 ألف طن أخرى جارٍ وصولها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار التعاقدات التي تبرمها الوزارة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، منوهًا بوجود تعاقدات من اللحوم تكفي 11 شهرًا.

تأمين المخزون الاستراتيجى

من جهته، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم، وتوفير احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى التعاقد على كميات كبيرة من رءوس الماشية من عدة مناشئ.

وأوضح "حسنين" أنه سيتم ضخ نحو 10 آلاف رأس ضأن مبردة في المنافذ التابعة للشركة القابضة، بجانب 500 طن دواجن مبردة، بالإضافة إلى 500 طن أخرى جارٍ وصولها قريبًا، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وكذلك الشركة المصرية السودانية؛ لضمان انتظام عمليات توفير اللحوم لصالح المواطنين.

وكشف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري، التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي، تصل إلى 20 ألف رأس، موزعة على 10 حظائر، لافتًا إلى أن معدل الذبح اليومي يتراوح بين 300 و500 رأس يوميًا حسب الاحتياج.

ونوه بأن محجر توشكي يستقبل رءوس المواشي التي تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية لصالح وزارة التموين بواقع 30 ألف رأس سنويًا، موضحًا أن المحجر يحتفظ بـ5 آلاف رأس كحد أدنى من هذه الكميات حتى تكون جاهزة للذبح والتوريد طوال العام.

وأوضح أن وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة، تتولى عمليات نقل الذبائح من المجزر إلى منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، بحضور ممثل عن الشركة المصرية السودانية.

وفي ذات السياق، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه يتم ضخ اللحوم بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق الخارجية.

وأشار إلى تواصل عمليات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا، على أن يتم مضاعفتها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن اللحوم يتم ضخها عبر مبردات توفرها القابضة للصناعات الغذائية لضمان الحفاظ على جودتها وفقًا للاشتراطات الصحية المتبعة، موضحًا أن جميع رءوس الماشية واللحوم تخضع للإشراف الصحي والبيطري للتأكد من سلامتها.

فيما قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، خلال جولة على المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي التنمية بتوشكي؛ لمتابعة توافر رءوس الماشية- إنه يتم اتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها إلى المستهلك بأمان.

وأشار إلى أن من اشتراطات وزارة التموين للتعاقد على اللحوم هو حصول المجزر الآلي على شهادات الأيزو وسلامة الغذاء، وهو إجراء إجباري، فضلا عن إشراف الطب البيطري بالكامل منذ استلام الماشية في السودان قبل وصولها إلى الأراضي المصرية.

ولفت إلى أن اللحوم المعروضة بالمنافذ تخضع لعدة مراحل من الكشف الطبي والبيطري، بداية من استقبال رءوس الماشية بالمحاجر للتأكد من خلوها من الأمراض، وكذلك أثناء وبعد عمليات الذبح، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة التي تتضمن الكشف على اللحوم بالمجزر الآلي بالبساتين للتأكد من جودتها قبل طرحها بالمنافذ.

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وزارة التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية الأساسية المصيلحي عيد الأضحى المبارك

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