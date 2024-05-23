جمعية "الأورمان" تطرح صك الأضحية بالتقسيط لزيادة أعداد المستفيدين

كشف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، عن طرح جمعية "الأورمان" صك الأضحية بالتقسيط لزيادة أعداد المستفيدين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء اليوم الخميس، إن قيمة الصك 450 جنيها بالتنسيق عبر فاتورة من دار الإفتاء.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن هناك قسطا كل شهر وهي من الأمور الشرعية التي شرعتها دار الإفتاء، موضحًا أن قيمة التقسيط للصك، قيمة تعطيها كل شهر تشجيع من الجمعية؛ لزيادة أعداد المستفيدين حول الجمهورية والتي تغطيها الجمعية من أسوان لمطروح.