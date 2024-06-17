إسرائيل: "حزب الله" أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر
قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، إن "حزب الله" أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقال هاجاري، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية بثته قناة "12" العبرية الخاصة إن "حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ قذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر".
وأوضح هاجاري: "سنعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال.. هذا أمر غير قابل للتفاوض".
وقال إن "حزب الله في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل".
وتابع: "هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".