الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل: "حزب الله" أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، إن "حزب الله" أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال هاجاري، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية بثته قناة "12" العبرية الخاصة إن "حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ قذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر".

وأوضح هاجاري: "سنعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال.. هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وقال إن "حزب الله في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل".

وتابع: "هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".

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