إسرائيل: "حزب الله" أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر

قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، إن "حزب الله" أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال هاجاري، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية بثته قناة "12" العبرية الخاصة إن "حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ قذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر".

وأوضح هاجاري: "سنعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال.. هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وقال إن "حزب الله في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل".

وتابع: "هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".