توشكى .. الجمهورية الجديدة تبعث الأمل فى "مشروع القرن" بعد عقود من اليأس

تشهد مصر نهضة زراعية هائلة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، ويعد مشروع استصلاح توشكى أحد أهم المشروعات القومية في هذا المجال، حيث يوفر نموذجًا رائدًا لتنمية الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى واحات خضراء منتجة.

إنجازات المشروع

مساحات مزروعة: وصلت المساحات المزروعة في توشكى إلى 400 ألف فدان، بما في ذلك مشروعات الشركات الاستثمارية الأخرى في المنطقة.

محاصيل متنوعة: تشمل المحاصيل المزروعة القمح والذرة والفول السوداني والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية والخضروات والفواكه.

صناعات زراعية: تم إنشاء العديد من الصناعات الزراعية، لتوفير فرص عمل إضافية وتقليل الفاقد من الإنتاج، مثل مصانع السكر ومصانع التمور وحليج الأقطان ومصانع الأعشاب الطبية والعطرية.

بنية تحتية متطورة: تم إنشاء بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الري والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى محطات رفع المياه ومحطات معالجة المياه.

تعاون مع مراكز البحوث: تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية ومركز البحوث الزراعية لتطوير تقنيات زراعية جديدة وتحسين الإنتاجية.

توفير فرص عمل: وفر المشروع فرص عمل لآلاف المصريين، ساهموا في تنمية وازدهار المنطقة.

التحديات والتغلب عليها

واجه المشروع بعض التحديات، مثل ارتفاع سطح المنطقة وصعوبة توصيل المياه، لكن تم التغلب عليها بفضل تصميم المشروع بعناية وتنفيذه بكفاءة عالية.

الاستدامة

يحرص المشروع على تطبيق ممارسات الاستدامة الزراعية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويعد مشروع استصلاح توشكى قصة نجاح مصرية تلهم العالم، وتؤكد على قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أمنها الغذائي.