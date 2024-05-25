السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توشكى .. الجمهورية الجديدة تبعث الأمل فى "مشروع القرن" بعد عقود من اليأس

توشكى - أرشيفية
توشكى - أرشيفية

تشهد مصر نهضة زراعية هائلة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، ويعد مشروع استصلاح توشكى أحد أهم المشروعات القومية في هذا المجال، حيث يوفر نموذجًا رائدًا لتنمية الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى واحات خضراء منتجة.

إنجازات المشروع

مساحات مزروعة: وصلت المساحات المزروعة في توشكى إلى 400 ألف فدان، بما في ذلك مشروعات الشركات الاستثمارية الأخرى في المنطقة.

محاصيل متنوعة: تشمل المحاصيل المزروعة القمح والذرة والفول السوداني والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية والخضروات والفواكه.

صناعات زراعية: تم إنشاء العديد من الصناعات الزراعية، لتوفير فرص عمل إضافية وتقليل الفاقد من الإنتاج، مثل مصانع السكر ومصانع التمور وحليج الأقطان ومصانع الأعشاب الطبية والعطرية.

بنية تحتية متطورة: تم إنشاء بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الري والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى محطات رفع المياه ومحطات معالجة المياه.

تعاون مع مراكز البحوث: تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية ومركز البحوث الزراعية لتطوير تقنيات زراعية جديدة وتحسين الإنتاجية.

توفير فرص عمل: وفر المشروع فرص عمل لآلاف المصريين، ساهموا في تنمية وازدهار المنطقة.

التحديات والتغلب عليها

واجه المشروع بعض التحديات، مثل ارتفاع سطح المنطقة وصعوبة توصيل المياه، لكن تم التغلب عليها بفضل تصميم المشروع بعناية وتنفيذه بكفاءة عالية.

الاستدامة

يحرص المشروع على تطبيق ممارسات الاستدامة الزراعية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويعد مشروع استصلاح توشكى قصة نجاح مصرية تلهم العالم، وتؤكد على قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أمنها الغذائي.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي توشكى المشروعات القومية واحات خضراء الكهرباء البيئة

مواد متعلقة

سفاح التجمع الخامس.. الأمن يحل اللغز ويضبط الجاني

الرئيس السيسى يشهد افتتاح المشروعات التنموية بجنوب الوادى اليوم

أسعار الأضاحي في مصر اليوم 25 مايو 2024.. مفاجأة قبل عيد الأضحى المبارك

إعادة فتح معبر رفح فى أقرب وقت.. تصريحات جديدة من وزير الخارجية الأمريكية

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

الأهلى يواجه الترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2024.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

اللواء محمد الدويري: الضغوط الدولية تطوق عنق إسرائيل

نتنياهو «محاصر».. قرار محكمة واعتراف ثلاثى وداخل مشتعل

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

سفاح التجمع الخامس.. الأمن يحل اللغز ويضبط الجاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين