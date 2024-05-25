السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة" تكشف عن إنجاز مهم لصالح ذوي الهمم خلال شهر أبريل

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إتمام فحص 31630 ألفًا من ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لرعاية هذه الفئة وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن الوزارة قامت بزيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية موزعة على جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتسهيل عملية الفحص وتقليل زمن الانتظار على طالبي البطاقة.

وأضاف الوزير أن بطاقة الخدمات المتكاملة تُتيح لذوي الهمم الحصول على العديد من الخدمات، بما في ذلك:

الرعاية الصحية المجانية، العلاج الطبيعي والتأهيلي، المساعدات الأجهزة التعويضية، والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى فرص العمل والتدريب.

وأكد عبدالغفار على التزام وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم، والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل كامل.

الصحة وزير الصحة خالد عبد الغفار ذوي الهمم

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