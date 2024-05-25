وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني وتطبيقي شامل بين مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإدارة نظم والمعلومات بالقوات المسلحة، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول اللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، واللواء مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الدفاع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية للكوادر التخصصية لدى الطرفين، وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل في المجالات العلمية والفنية والتطبيقية، مع الاستفادة بالمكتبات العلمية والبيانات ذات الصلة بمجالات التعاون المتوفرة في وزارة الصحة.

التعاون فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى

وأشار «عبدالغفار» إلى أن البروتوكول ينص على التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتقديم الاستشارات الهندسية والتخصصية في المجالات الهندسية والفنية والتخصصية، وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية للكوادر من الطرفين.

وأوضح «عبدالغفار» أن البروتوكول يسعى إلى تحقيق التكامل بين الهيئات والجهات المختلفة، من خلال تبادل الزيارات العلمية الفنية التخصصية بين طرفى البروتوكول، بالإضافة إلى ربط خدمات وزارة الصحة والسكان، ببعضها من خلال برنامج إلكتروني موحد.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمّن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في اجتماع تحت عنوان «ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة»، الذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل.