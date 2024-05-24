"الدستور" داخل الغرفة المركزية لإدارة أزمات "الصحة" ومركز القيادة والسيطرة بالعاصمة الإدارية

اتجهت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على قواعد البيانات الصادرة من كل قطاعات وزارة الصحة والمبادرات الرئاسية واستخدامها فى التخطيط الصحي، حيث يتم تحويل قواعد البيانات إلى أعداد تفاعلية للوقوف على كل مستجدات الوضع الصحي لحظة بلحظة.

"الدستور" قامت بمعايشة داخل الغرفة المركزية لإدارة الأزمات ومركز القيادة والسيطرة بمقر ديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على المعلومات التى يتيحها للوزارة وأبرز الخرائط التفاعلية التى يضمها مركز القيادة والسيطرة.

وبدوره قال المهندس الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن مركز القيادة والسيطرة قادرة على إجراء تحليل توصيفي لكل قطاعات الوزارة وفي كل المجالات وإدارة الأزمات، وذلك بالإضافة إلى إجراء تحليل مستقبلي للتخطيط الصحي بناءً على المعلومات المتاحة من مراكز دعم واتخاذ القرار.

مركز القيادة والسيطرة

وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة يعمل على إدارة الأزمات من خلال خريطة مميكنة مع القدرة على التعامل مع أي حدث طارئ من خلال التواصل مع الإسعاف والجهات المعنية المشاركة في حل الأزمة.

وأضاف مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إنه تم دعم مركز القيادة والسيطرة بمجموعة من قواعد البيانات المركزية بالوزارة وتحليلها، والتي تم تجهيزها بالفعل وتشمل خرائط مميكنة لبنوك الدم وأسرة الرعاية المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية وخرائط لقطاع الرعاية الأساسية التي تشمل ميكنة خدمات الوحدات الصحية، بالإضافة إلى قطاع السكان وربط بيانات المواليد والوفيات بالساعة السكانية وتحديثها لحظيًا.

وبدوره قال الدكتور عمرو ناصف المسئول عن برنامج المواليد والوفيات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، إن كل مكاتب الصحة تسجل المواليد والوفيات لحظيًا، حيث إنه تم دعم مكاتب الصحة بإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على برنامج المواليد والوفيات والتي ساعدت في رسم خريطة متكاملة حول الوضع السكاني على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن البرنامج يتيح كل التفاصيل حول المواليد الجديدة وخلال الفترة التي تحددها وزارة الصحة، فمثلًا إذا حددنا إجمالي عدد من المواليد من 1 يناير 2023 حتى 4 أبريل 2024 سنجدها 2 مليون و545 ألفا و50 حالة، كما أن البرنامج يتيح معرفة عدد الذكور والإناث، فسنجد أنه تم تسجيل مليون و311 ألف مولود ذكر.

وقال ناصف، إن متوسط المواليد والوفيات فى مصر، يبلغ 5 مواليد وحالة وفاة فى الدقيقة الواحدة، لافتًا إلى أن البرنامج يتيح أيضًا التوزيع بين الريف والحضر فسنجد أن القاهرة الأعلى فى معدلات المواليد، كما يتيح معرفة المواليد فى كل الإدارات الصحية بالمحافظات.

برنامج المواليد والوفيات

وأشار المسئول عن برنامج المواليد والوفيات، إلى أن البرنامج يتيح التسجيل حسب نوع الولادة إذا كانت طبيعية أو قيصرية، ومكان الولادة إذا كان فى المستشفى أو فى المنزل، وتسجيل المواليد الأجانب وجنسياتهم، بالإضافة إلى وزن المولود إذا كان طبيعيا أو غير طبيعي، تلك البيانات تشكل قاعدة بيانات التى تظهر على لوحة التحكم الرقمية.

وبالنسبة للوفيات، أكد عمرو نصار، أن البرنامج يتيح معرفة معدلات الوفاة في كل المحافظات ونسبة الذكور والإناث وأسباب الوفاة سواء كانت حوادث طرق أو من مرضى الأورام أو الوفيات الناجمة عن التدخين.

من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم مسئول بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات بأرصدة فصائل الدم والبلازما بجميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، والوقوف على معدلات الاستهلاك والأنواع الأكثر طلبًا سواء في فصائل الدم أو البلازما.

وأضاف أنه عند حدوث أزمات أو طوارئ يقوم مركز القيادة والسيطرة بوزارة الصحة والسكان، بتوزيع فصائل الدم وفقًا للاحتياج وبناءً على الأرصدة المتاحة في كل محافظة.

وقال إنه يتم تحديث بيانات أرصدة فصائل الدم مرتين يوميًا للوقوف على آخر مستجدات الفصائل لحظة بلحظة، فمثلا بالنظر إلى قاعدة البيانات الحالية سنجد أن عدد أكياس الدم من الفصيلة A+ 5400 كيس، وهناك إحصائية بعدد أكياس الدم في باقي فصائل.