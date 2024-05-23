الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يحرص الكثير من المستفيدين من ذوى الاحتياجات الخاصة على معرفة خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي عبر جوجل،  والذى يبحث عنه الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة، حيث مازال يتصدر مواقع البحث العالمية، ونستعرض فى التقرير التالى الشروط والمستحقين وألية الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة والمزايا التى يوفرها الكارت للمنتفعين به.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

توفر “الدستور” التفاصيل الكاملة حول كارت الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

الدولة المصرية حددت عدد من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة..

  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون مقيمًا في مصر.
  • أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
  • أن لا يكون له أي دخل ثابت.

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024 

المستحقين الذين حددتهم الدولة المصرية همك:

- أصحاب الإعاقة الشديدة التى تفقد الانسان الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.
- أصحاب الإعاقة المتوسطة التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

  • الإعاقات السمعية
  • الإعاقة البصرية
  • الإعاقات الذهنية
  • الإعاقة الحركية
  • الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية..

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا https://www.smcegy.com.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القوم

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

  • الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة
  • الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.
  • الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية: مثل توفير العلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
  • الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية: مثل توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.
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