الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

يحرص الكثير من المستفيدين من ذوى الاحتياجات الخاصة على معرفة خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي عبر جوجل، والذى يبحث عنه الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة، حيث مازال يتصدر مواقع البحث العالمية، ونستعرض فى التقرير التالى الشروط والمستحقين وألية الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة والمزايا التى يوفرها الكارت للمنتفعين به.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

توفر “الدستور” التفاصيل الكاملة حول كارت الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

الدولة المصرية حددت عدد من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة..

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر.

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن لا يكون له أي دخل ثابت.

مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024

المستحقين الذين حددتهم الدولة المصرية همك:

- أصحاب الإعاقة الشديدة التى تفقد الانسان الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

- أصحاب الإعاقة المتوسطة التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

الإعاقات السمعية

الإعاقة البصرية

الإعاقات الذهنية

الإعاقة الحركية

الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية..

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا https://www.smcegy.com.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.

- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة