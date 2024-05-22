"الدواء": انتهاء ورشة عمل عن دور معامل مراقبة الجودة ومعوقات عمليات التحليل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة عمل عن دور معامل مراقبة الجودة وأهم معوقات عمليات التحليل أثناء عملية الإنتاج، بهدف رفع كفاءة القائمين على التحليل في أقسام مراقبة الجودة بشركات الأدوية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم خلال ورشة العمل، التعريف بالشوائب وأنواعها والتقنيات المختلفة المستخدمة في تحليلها وأهم اختبارات التحقق من طرق التحليل المستخدمة في تعينها والممارسات الجيدة أثناء التحليل وتحرير النتائج لتفادي الأخطاء الأكثر شيوعًا، والتي قد تؤدي إلى نتائج غير مطابقة، وتم إلقاء الضوء حول الممارسات الجيدة في التحليل الكروماتوجرافي للرقابة على الجودة والمعوقات الخاصة به.

اختبارات الجودة للتحاليل الميكروبيولوجية

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه تم التعريف باختبارات الجودة للتحاليل الميكروبيولوجية، وكذلك التعريف باختبار ملاءمة طرق التحليل الميكروبيولوجية المختلفة، وكيفية التحقق منها بالإضافة إلى التعريف بالممارسات المعملية الجيدة بمعامل الميكروبيولوجي بمصانع المستحضرات الصيدلية، وشرح كيفية استكشاف أخطاء HPLC وإصلاحها للتحكم في الأدوية التحقق من سلامة الأداء وتحسين الظروف الكروماتوغرافية وتقييم إعداد العينة، وضمان الصيانة المناسبة، وعدم وجود تسربات، ومعدل التدفق الأمثل.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء علي دعم وتشجيع صناعة الدواء في مصر والارتقاء بمستوى الأداء الرقابي بمعامل مراقبة الجودة بشركات المستحضرات الصيدلية، وكذلك حرصها على دفع عجلة الاستثمار مع سرعة توافر الأدوية بالمعايير العالمية للجودة والأمان والفاعلية للمريض المصري.

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