"الصحة" تكشف عن 7 طرق تساعد في الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 7 طرق تساعد في الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يجب على المواطنين اتباعها.

طرق الوقاية من الإصابة بضغط الدم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الطرق تشمل قياس الضغط بصفة دورية والامتناع عن التدخين وعدم الإفراط في استخدام ملح الطعام، واستبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل، والامتناع عن الأغذية المعلبة والصلصة، ممارسة الرياضة وتقليل الوزن، الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، مشيرة إلى أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

يذكر أن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تكشف مبكرا عن (الضغط، سكر بالدم، دهون بالدم، اعتلال كلوي) والتوعية تجاه عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (سي)، وتقديم خدمة المتابعة والتقييم من خلال مراكز العلاج ووحدات الصرف المنتشرة فى جميع محافظات وكذلك الكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة بين السكان المصريين من خلال تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر مع تعاون قطاعات متعددة وتعزيزه لتخفيف أعباء المرض والوفيات التى يمكن تجنبها بسبب الأمراض غير السارية.

وتعمل المبادرة التى تكلفت 7 مليارات جنيه على تعزيز صحة المصريين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس (سي) بشتى أنحاء الجمهورية وكذلك الكشف عن الأمراض غير السارية كالسكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض.

ومن بين الفئات المستهدفة داخل المبادرة فحص فيروس سى للمصريين المقيمين بمصر أكبر من 18 عاما من الجنسين من جميع المحافظات، ممن لم يسبق لهم الفحص أوالعلاج والأمراض غير السارية للمصريين المقيمين بمصر أكبر من 18 عاما من الجنسين من جميع المحافظات.