السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في فصل الصيف

قياس ضغط الدم - صورة
قياس ضغط الدم - صورة ارشيفية

يتساءل الكثيرون، عن علاقة ارتفاع درجات الحرارة، بارتفاع ضغط الدم، وعن طرق الوقاية، خاصة لمرضى ضغط الدم المرتفع، الذين يعانون خلال فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة.

 

لماذا يرتفع ضغط الدم بسبب الحر

هناك عدة أسباب تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند ارتفاع درجات الحرارة ومنها:

فقدان السوائل: عندما يكون الجو حارًا، يزداد التعرق وبالتالي فقدان المياه والأملاح من الجسم، مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حجم الدم في الجسم، مما يزيد من تركيز المواد الكيميائية في الدم ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم.

توسع الأوعية الدموية: في درجات الحرارة العالية، تتوسع الأوعية الدموية في محاولة لتبريد الجسم، وهذا التوسع يمكن أن يزيد من ضغط الدم على الشرايين.

التأثير على القلب: يحتاج القلب إلى مضاعفة جهده لضخ الدم وتبريده في الجو الحار، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

ولمنع حدوث الحالات السابق ذكرها والتي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يمكن اتباع الآتي:

  1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، وتوفير مظلة شمسية.

 

2- تجنب المجهود الشاق مثل الصعود على السلم أو المشي لمدة طويلة.

 

3- شرب كوب مياه كل ساعة خلال اليوم منذ الاستيقاظ حتى النوم.

 

4- شرب القهوة أو تناول قطعة مخلل عند الشعور بالضغط في مستوي منخفض.

 

5- تجنب الأماكن التي تحتوي على نسبة كبيرة من الهواء الساخن.

 

6- تعويض الجسم بالسوائل أثناء يومك، بالمشروبات الطبيعية مثل الليمون والجوافة والبرتقال.

 

7- تناول الأدوية الموصي بها من الطبيب بانتظام بين الوجبات.

 

8- احرص على تناول الوجبات الثلاثة (الإفطار والغذاء والعشاء) بتوقيت محدد، وكذلك الفواكه المرطبة في فترة الظهيرة وبين الوجبات.

 

9- ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح، مثل المخلل أو الباذنجان.

 

10- تجنب الأماكن المزدحمة والتي لا تحتوي على منافذ هواء كافية.

 

ضغط الدم الحر ارتفاع درجات الحرارة التعرق الأوعية الدموية القلب

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