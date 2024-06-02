مدير هيئة حقوق الإنسان فى فلسطين: الولايات المتحدة تعطل أى عقوبات تفرض على إسرائيل

علق الدكتور عمار الدويك، مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين، عن تعامل مجلس الأمن مع العدوان على غزة، قائلا إن مجلس الأمن معلوم آلية اتخاذ القرار فيه، حيث أن هناك 5 دول تملك ما يسمى حق النقض “الفيتو”، وبالتالي تستطيع أي دولة منها أن تعطل أي قرار يصدر لوقف العدوان على غزة.

وأضاف "الدويك" خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذا ما تبين من خلال سلوك الولايات المتحدة تاريخيا، فهي دائما ما تعطل أي قرار يمكن أن يفرض عقوبات أو يوجه حتى اللوم على إسرائيل.

وتابع: "شاهدنا الموقف الأمريكي الفج بشكل واضح منذ 7 أكتوبر، حيث حمت الولايات المتحدة إسرائيل من العديد من محاولات اتخاذ قرارات وقف الحرب، لكن وافقت على قرارين، القرار الأول يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وكان قرار مخفف للغاية لإدخال المساعدات الإنسانية، والقرار الثاني الذي تعلق بموضوع وقف إطلاق النار".