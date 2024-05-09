ارتفاع حرارة الجسم وانخفاض ضغط الدم.. أضرار عدم تناول المياه خلال الصيف

تعتبر المياه من أهم عناصر الحياة، فهي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم عمل الجسم وصحته، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تزداد الحاجة إلى تناول كميات كافية من الماء للحفاظ على صحة الجسم ومنع الإصابة بالأمراض.

ووفقًا لموقع "هيلث"، فإن قلة شرب الماء في فصل الصيف تعرض الجسم لمخاطر عديدة، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف وفقدان التوازن الهيدروليكي في الجسم، ما يؤثر سلبًا على وظائف الأعضاء الحيوية مثل الكلى والقلب، كما قد يزيد نقص الماء من فرص الإصابة بالتعب والإجهاد والصداع، ما يؤثر على الأداء اليومي والقدرة على القيام بالأنشطة الحيوية.

لذا، يجب على الأفراد الانتباه إلى أهمية شرب الماء بكميات كافية خلال فصل الصيف، وتجنب الجفاف عن طريق تناول السوائل بانتظام، خاصة خلال فترات النشاط البدني والعرق الزائد، كما يُنصح بتجنب تناول المشروبات الغازية والمحلاة بشكل مفرط، والاعتماد بدلًا منها على الماء النقي كأفضل خيار لترطيب الجسم والحفاظ على صحته.

ويُعد الحفاظ على توازن السوائل في الجسم من خلال شرب كميات كافية من الماء خلال فصل الصيف أمرا حيويا للحفاظ على الصحة العامة والعمل الفعَّال لأعضاء الجسم.

أضرار قلة تناول المياه

ارتفاع درجة حرارة الجسم: قلة شرب الماء يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالحمى والضعف العام وحتى الإغماء.

اضطرابات في الجهاز الهضمي: نقص الماء قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والتهابات المعدة، ما يؤدي إلى تدهور الصحة العامة.

انخفاض ضغط الدم: قد يحدث نقص الماء انخفاضًا في ضغط الدم، ما يتسبب في الدوخة والإغماء والدوار، وفي حالات شديدة قد يؤدي إلى فقدان الوعي.

ضعف الجهاز المناعي: يؤثر نقص الماء على قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والعدوى، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية خلال فصل الصيف، مثل التهابات المسالك البولية والتهابات الجلد.

تشوش في وظائف الدماغ: يعتمد الدماغ على كميات كافية من الماء للقيام بوظائفه بشكل صحيح، وقلة تناول الماء قد تؤثر على الانتباه والتركيز والذاكرة.