نصائح للحمل بأمان خلال فصل الصيف.. تعرفي عليها

يمكن أن يشكل الحمل خلال فصل الصيف تحديًا بالنسبة للأمهات، حيث الطقس الحار والرطب مع ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلًا خلال هذا الوقت، يمكن أن يعرضهن لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

وحسب موقع Hindustan times فقد يوصي الخبراء بتناول الماء كإجراء أساسي للتعامل مع حرارة الصيف الحارقة بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية المريحة التي يمكن أن تبقي الجسم باردًا.

وبصرف النظر عن تناول 8 أكواب من الماء يوميًا، يمكن للأمهات أيضًا تضمين الفواكه والخضروات المرطبة مثل الخيار والبطيخ وماء جوز الهند في وجباتهن، طوهذا لن يلبي طلب الجسم المتزايد على الماء فحسب، بل سيوازن أيضًا الشوارد التي تنظم وظيفة العضلات والأعصاب وتساعد في إعادة بناء الأنسجة التالفة.

يُنصح بالبقاء في الداخل في محيط بارد أثناء الخروج في ساعات ما بعد الظهر وهو أمر محظور تمامًا لمنع الإرهاق الحراري، ويجب أيضًا توخي الحذر فيما يتعلق بتناول الكافيين والمشروبات السكرية لأنها يمكن أن تستنزف الطاقة أو تزيد من وزنك.

نصائح يجب اتباعها خلال فترة الحمل في الصيف:

تقول الدكتورة أوتارا أيير كوهلي، استشاري أمراض النساء والتوليد: إنه يجب على النساء الحوامل اعتماد تدابير محددة لحماية صحتهن خلال موسم الصيف.

حافظ على برودة جسمك:

حافظ على بيئة باردة باستخدام المراوح أو مكيفات الهواء للتخفيف من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات مثل الإنهاك الحراري.

الأطعمة المرطبة:

قومي بدمج الأطعمة مثل البطيخ والخيار وماء جوز الهند في نظامك الغذائي لمكافحة الجفاف وتجديد الخلايا.

تجنب الشمس في ساعة الذروة:

لا تخرجي في الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، واستخدم واقي الشمس إذا كنت بحاجة إلى الخروج في الهواء الطلق.

انتبهي إلى الأحذية:

أعطي الأولوية للأحذية المريحة لمنع التورم والانزعاج، واعتبري السباحة بمثابة تمرين منخفض التأثير للبقاء نشيطًا وباردًا.

ارتداء الملابس المريحة:

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وتجنب الملابس الاصطناعية والضيقة.

استمع إلى جسدك:

أخيرًا، انتبهي إلى العلامات التحذيرية مثل الدوخة أو صداع الرأس أو التعب المفرط، واطلبب الرعاية الطبية على الفور إذا لزم الأمر.

ننصح الأمهات الحوامل بالاهتمام بصحتهن، خاصة خلال أشهر الصيف، أولًا، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية؛ تأكدي من شرب الكثير من الماء طوال اليوم لمنع الجفاف.

ثانيًا، تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تشكل مخاطر عليك وعلى طفلك، واختاري ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء وابحثي عن الظل عندما تكونين بالخارج.

ثالثًا، أعطي الأولوية لنظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون لدعم احتياجاتك الغذائية واحتياجات طفلك الغذائية.





إضافة إلى ذلك، الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والوجبات الخفيفة السكرية لتنظيم مستويات السكر في الدم. وأخيرًا، استشر طبيبك للحصول على نصيحة شخصية وتذكر الاستماع إلى إشارات جسمك للراحة والاسترخاء.