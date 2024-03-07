لو بتفكري في الحمل.. أطعمة تساعدك في الحصول على الفوليك أسيد

لا تعلم الكثير من السيدات المقبلات على الحمل أبرز الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها خلال فترة التخطيط للحمل والتي تحتوي على نسبة عالية من الفوليك أسيد والتي تساعد فى تنشيط عملية الحمل.

العدس

يعد العدس مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية في كل حصة، ونتيجة لذلك غالبًا ما يستخدم كبديل للحوم في العديد من الأطباق النباتية، ويمكن إضافتها إلى سلطات العشاء، وتقليبها في صلصة المعكرونة، وخلطها مع سلطات البيض والتونة والبطاطس.



لحم كبد البقر

يعتبر كبد البقر مصدرًا مركزًا للعديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك، حيث توفر ثلاث أونصات (أونصة) 215 ميكروجرامًا من حمض الفوليك، أي ما يقرب من 54% من القيمة اليومية الموصى بها.51 كما أنها مصدر ممتاز للبروتين، حيث توفر 24 جرامًا (جم) لكل 3 أونصات، كما أنها غنية بفيتامين أ. وفيتامين ب12، والنحاس.



في حين أن كبد البقر هو طعام ذو قيمة غذائية عالية، فإن لحوم الأعضاء تحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول، وخاصة الكبد. يجب تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي للقلب ما لم يوجهك مقدم الرعاية الصحية بخلاف ذلك.

البنجر

الشمندر هو نبات ذو صبغة عالية ومعروف بعناصره الغذائية الغنية. بالإضافة إلى توفير لمسة من الألوان الجوهرية للعديد من الأطباق والحلويات، يقدم البنجر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل المنغنيز وفيتامين C والبوتاسيوم والفولات. يحتوي كوب واحد من البنجر الخام على 148 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو 37% من الاستهلاك اليومي الموصى به.



يعد البنجر، سواء كان مطهوًا على البخار أو مسلوقًا أو محمصًا، أيضًا مصدرًا جيدًا للنترات، وهي مركبات ذات أساس نيتروجيني مرتبطة بفوائد صحية مختلفة. أظهرت الدراسات أن عصير الشمندر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، مما يجعله علاجًا تكميليًا محتملًا لارتفاع ضغط الدم



نبات الهليون

الهليون هو نبات كثيف المغذيات ومليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك حمض الفوليك، ويحتوي نصف كوب من الهليون المطبوخ على 134 ميكروجرام من حمض الفوليك، أو حوالي 34% من القيمة اليومية.



كما أنه يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا أخرى، مثل الفيتامينات C وE، والفركتانز، والفلافونويدات، التي توفر فوائد صحية كبيرة. على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث أن الهليون يقدم خصائص قوية مضادة للأكسدة، مع تأثيرات أقوى في الهليون الأخضر.