أطعمة تخلصك من الاكتئاب بسهولة

يعاني الكثير من التعرض للإصابة بالاكتئاب ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع الاكتئاب وما هي أبرز الأطعمة التي يمكن أن تساعد في معالجة الاكتئاب دون الحاجة لتناول العقاقير الطبية التي قد تشكل خطورة على الصحة العامة للجسم.

ويوجد مجموعة من المعادن التي يمكن الاعتماد عليها لعلاج الاكتئاب مثل:

- حمض الفوليك

- الحديد

- أحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة

- المغنيسيوم

- البوتاسيوم

- السيلينيوم

- الثيامين

- الفيتامينات (أ، ب6، ب12، ج)

- الزنك

كما توجد مجموعة من الأطعمة الهامة لعلاج الاكتئاب والتي تشمل:

- الشوكولاتة الداكنة

- الدهون الصحية

- الخضار والورقيات

- الأطعمة ذات الحمية المتوسطية

- المحار

- البطاطا الحلوة

- ديك رومي

تحتوي حبوب الكاكاو على مركبات الفلافونويد، وهي مواد مغذية نباتية تُعتبر من مضادات الأكسدة القوية وقد تحسن الحالة المزاجية. وفي دراسة موسعة أُجريت على نساء أمريكيات لم يكن لديهن اكتئاب سابق، ارتبط ارتفاع استهلاك الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصة بين النساء الأكبر سنا.

الخضروات الورقية



في تصنيف الأطعمة المضادة للاكتئاب، حصلت الخضروات الورقية مثل الجرجير والسبانخ والخردل والخس والسلق على أعلى التصنيفات، وحصلت هذه الأطعمة على أعلى الدرجات من بين جميع الأطعمة الحيوانية والنباتية، مما يشير إلى أنها جزء مهم في الوقاية من اضطرابات الاكتئاب أو علاجها.

تُعتبر الخضروات غنية بالفولات، وهو فيتامين ب قابل للذوبان في الماء. تم ربط انخفاض مستويات حمض الفوليك بأعراض الاكتئاب وضعف الاستجابة لمضادات الاكتئاب.

الديك الرومي

يحتوي الديك الرومي على التربتوفان، وهو حمض أميني قد يساعد في علاج مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب. يستخدم جسمك التربتوفان لصنع هرمون السيروتونين الذي يرفع المزاج.



مكملات التربتوفان

تناول مكملات التربتوفان قد يفيد أيضًا الأشخاص المصابين بالاكتئاب، ومع ذلك، إذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل تناول المكملات الغذائية. يمكن أن يسبب الجمع آثارًا جانبية خطيرة.